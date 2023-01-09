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Ekonomi Çin Merkez Bankası, durmadan altın stokluyor!
Ekonomi

Çin Merkez Bankası, durmadan altın stokluyor!

Çin Merkez Bankası Aralık ayında varlıklarını 30 ton artırdı. Bu, Kasım ayındaki 32 ton ilaveyi takip ediyor ve ülkenin varlıklarını toplam 2.010 tona çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 12:28:00 -
Çin Merkez Bankası, durmadan altın stokluyor!

Üç yıldan fazla bir süreden beri altın alımı yapmayan Çin, altın rezervlerinde art arda ikinci ayda artış bildirdi.

Bloomberg’in haberine göre Çin Merkez Bankası Aralık ayında varlıklarını 30 ton artırdı. Bu, Kasım ayındaki 32 ton ilaveyi takip ediyor ve ülkenin varlıklarını toplam 2.010 tona çıkarıyor.

Dünya Altın Konseyi'nin talep eğilimleri raporuna göre, merkez bankası külçe alımları geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 400 tonla rekor kırdı ve yalnızca dörtte biri halka açık kurumlara gitti. Çin'in altın alımını açıklaması, bu gizemli alıcıların kimliğine biraz ışık tutuyor. Piyasa gözlemcileri, Rusya'nın başka bir alıcı olabileceğini düşünüyor.

Çin daha önce rezervlerini nadiren bildirmişti. Kasım ayındaki 32 tonluk artış, Eylül 2019'dan bu yana ülkenin bildirilen ilk girişi oldu. Bundan önce, önceki son artış Ekim 2016'daydı.

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