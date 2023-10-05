Çin malı elektrikli araç Tesla’yı solluyor!

Elektrikli otomobil pazarının lideri Tesla bu liderliği Çinli BYD’ye kaptırmaya çok yakın. Buffett’ın da yatırım desteğini alan BYD ürettiği ucuz elektrikli otomobillerle şimdiden Çin piyasasının hakimi oldu

Tesla’nın hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek teslimat rakamları en yakın rakibi için fırsat oldu. Üstelik Elon Musk’ın elektrikli araç devinin sektördeki en yakın takibi Warren Buffett’ın yatırım firması Berkshire Hathaway’in desteklediği Çinli elektrikli araç firması BYD.

Tesla bir önceki çeyrekte 435 bin elektrikli otomobil sattı. BYD ise aynı dönemde 431 bin elektrikli aracın satışını gerçekleştirdi. Bloomberg’ün haberine göre iki firma arasındaki elektrikli araç satışı farkı 3 bin aracın biraz üzerinde.

Bu küçük fark BYD’nin elektrikli araç satışında ABD merkezli rakibini geçmeye yakın olabileceği anlamına geliyor. Tesla CEO’su Elon Musk yaklaşık on yıl önce BYD’nin yükselişini alaycı bir tavırla karşılamıştı.

BYD toplam satışlar bakımından halihazırda rakiplerinin ötesinde. Hibrit araçlar da göz önünde bulundurulduğunda BYD bir önceki çeyrekte 800 bin arabanın satışını gerçekleştirdi. Bu rakam Tesla’nın satış rakamlarının iki katı.

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Çinli şirket geçen yıl 1,8 milyon arabanın satışını yaptı. Bu araçların 911 binden fazlası elektrikli motorluydu. Yalnızca elektrikli araç satan Tesla ise geçen yıl 1,3 milyon araç sattı.

Tesla hayal kırıklığı yaratıyor

Tesla’nın üçüncü çeyrek satışları analistlerin beklentilerinden çok daha düşüktü. Satışlar bir önceki çeyreğe göre %6,7 geriledi ve 2020’nin başlarından bu yana ilk çeyrek düşüşünü kaydetti.

Musk daha önceki açıklamasında dünyanın dört bir yanındaki üretim tesislerinde planlanan yükseltmeler nedeniyle yılın geri kalanında teslimatların düşebileceği konusunda uyarmıştı.

Şirket yine de durgunlaşan taleple karşı karşıya ve otomotiv demi hem Çin’de hem de ABD’de agresif bir fiyatlandırma savaşı içerisinde. Pazar günü Tesla’dan yapılan açıklamada Çin piyasasındaki Model Y araçlar için hiçbir ek ücret talep etmeden temel modelde daha erken hızlanma ve yeni ortam aydınlatması gibi güncellemeleri sunacağını açıkladı.

Şirket hâlâ bu yıl 1,8 milyon araç üretmeyi umuyor. Bu hedefe ulaşması için son çeyrekte 450 bin otomobil daha satması gerekecek.

BYD yükselişte

Tesla, Nio ve XPeng gibi premium model araçlar satan diğer elektrikli otomobil şirketlerinin aksine BYD daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar satarak Çin’deki rakiplerinin önüne geçti. BYD kısa bir süre önce Volkswagen’i geride bırakarak Çin’in en çok satan otomobil markası olmayı başardı.

Şirket şimdilerde Çin’in dışına çıkmaya hazırlanıyor ve en çok satan elektrikli otomobil markasını Tayland, İsrail ve Singapur gibi pazarlara taşımayı hedefliyor. Elektrikli otomobil şirketi Japonya ve Avrupa gibi daha gelişmiş pazarlara dahi girebilir.

Çinli elektrikli otomobiller halihazırda ülkenin otomobil endüstrisini dönüştürüyor. Resmi rakamlara göre Çin bu yılın başlarında dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olarak Japonya’yı geride bıraktı. Ülkedeki yerli markalar bu yıl ilk kez Çin pazarında yabancı markaları geride bırakmaya hazırlanıyor.

Diğer otomobil şirketlerinin yöneticileri ise Çin’in ucuz elektrikli araçları hakkında endişelenmeye başladı. Mayıs ayında, Ford CEO'su Jim Farley, elektrikli araçlar söz konusu olduğunda "Çinlileri ana rakip olarak gördüğünü" söyledi ve BYD'yi "çok, çok etkileyici bir şirket" olarak nitelendirdi.

Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i gibi BYD'nin yatırımcıları, şirketin kaydettiği başarıdan dolayı memnunlar. Buffett'ın uzun süredir iş ortağı olan Charlie Munger, şubat ayında "Berkshire'da BYD kadar iyi bir iş yapmaya asla yardım etmedim. BYD Çin’de Tesla’nın çok ilerisinde" açıklamasında buluncu.

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