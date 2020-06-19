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Gündem

Çin malı araç krizi! "Başka kimseyi almayın, araç çekmez çünkü"

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun test ettiği Çin malı elektrikli araca binmek isteyenler, "araç çekmez" denilerek dışarıda bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 23:43:00 - 2020-06-19 23:49:30
Çin malı araç krizi! "Başka kimseyi almayın, araç çekmez çünkü"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, atlı faytonlar yerine Adalar'a getirilen Çin malı elektrikli araçlara bindi.

CHP'li İmamoğlu ile aynı araca binmek isteyenler aracın çekmeyeceği söylenerek indirildi.

Bu sırada yapılan uyarılar, canlı yayına yansıdı.

"Başka kimseyi almayın, araç çekmez"

Araca binmek isteyenlere, "İyi Parti ilçe başkanını da alalım, tamam. Başka kimseyi almayın. Araç çekmez çünkü. Kaç kişi olduk?" uyarısı yapıldı.

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