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Dünya Çin lityum pil ihracatında rekora koşuyor
Dünya

Çin lityum pil ihracatında rekora koşuyor

Yeniakit Publisher
2023-08-14 22:01:00 -
Çin lityum pil ihracatında rekora koşuyor

Çin’in lityum pil ihracatı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,1 oranında arttı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan son veriler, yılın ilk yarısında Çin’in lityum pil sektörünün üretim miktarının geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 43 artarak 400 gigavat-saate ulaştığını gösterdi.

Çin Makine ve Sanayi Endüstrisi Federasyonu Başkan Yardımcısı Luo Junjie, yılın ilk yarısında, elektrikli araç ve lityum pil ihracatının dış ticaretin büyüme ivmesini güçlendirdiğini hatırlattı. Luo, lityum pil ihracatında yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,1 artış kaydedildiğini belirtti.

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