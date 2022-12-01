Çin limanlarında yüzde 10.2’lik artış
Çin Devlet Konseyi Lojistik Çalışmaları Liderlik Grubu Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım’da ülkenin limanlarında yükleme ve boşaltma miktarı geçen aya göre yüzde 10,2 oranında artarak 32 milyon 960 bin tonu buldu.
Yeni Akit Ankara
30 Kasım’da Çin’de demiryoluyla taşınan kargoların ağırlığının geçen aya göre yüzde 0,51 oranında artarak 10 milyon 672 bin tonu, otoyollardan geçen kamyonların sayısının yüzde 0,11 oranında azalarak 6 milyon 134 bini bulduğu bildirildi.
30 Kasım’da Çin’de toplanan postaların miktarının geçen aya göre yüzde 3,1 oranında artarak 263 milyonu, postaların teslimat miktarının ise yüzde 0,4 oranında artarak 260 milyona ulaştığı belirtildi.