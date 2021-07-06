  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda! CHP'li vekil: Devrim yapıyoruz
Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
Dışişleri'nden flaş açıklama! "Kırgızistan ile hedeflerimizi yakaladık"
Hakimi 70 milyon euroya transfer oldu
Dünya Çin lideri Şi: Çin hiçbir zaman hegemonya kurmayacak
Dünya

Çin lideri Şi: Çin hiçbir zaman hegemonya kurmayacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Komünist Partisi ve Dünya Siyasi Partiler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Çin'in hiçbir zaman hegemonya, genişleme veya etki alanlarının genişlemesi için çalışmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 21:57:00 -
Çin lideri Şi: Çin hiçbir zaman hegemonya kurmayacak

Video konferans yoluyla düzenlenen Çin Komünist Partisi ve Dünya Siyasi Partiler Zirvesi’nde konuşan Çin lideri Şi, “Uluslararası kurallar dünyanın tüm ülkeleri tarafından tanınmalı ve bir azınlık tarafından formüle edilmemeli. Çok taraflılık adına, tek taraflı eylem politikasına ortaklaşa direnmek, hegemonyacılığa ve güç politikasına karşı mücadele etmek gerekiyor” ifadesini kullandı.

Çin lideri, BM Anlaşması’nın amaçlarını ve ilkelerini sıkı bir şekilde desteklemeye, uluslararası meselelerin istişare yoluyla çözülmesini savunmaya, uluslararası düzenin ve uluslararası ilişkiler sisteminin daha adil ve rasyonel bir yönde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Şi, “Çin hiçbir zaman hegemonya, genişleme veya etki alanlarının genişlemesi için çalışmayacak. Çin Komünist Partisi, sınır ötesi koordinasyon ve işbirliğini teşvik etmek için farklı ülkelerden siyasi partilerle birlikte çalışacak” diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay