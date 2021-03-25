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Gündem Çin, Kırgızistan’ın önemli projelerine el koymaya hazırlanıyor
Gündem

Çin, Kırgızistan’ın önemli projelerine el koymaya hazırlanıyor

Orta Asya Türk cumhuriyetlerini adeta bir tefeci gibi borçlandırarak ardından topraklarına el koymaya çalışan Çin’in, şimdi de ülkenin önemli üretim tesislerine el koymaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:41:00 -
Çin, Kırgızistan’ın önemli projelerine el koymaya hazırlanıyor

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, borçların ödenmemesi halinde Çin’in Kırgızistan’daki bazı önemli tesislerin kontrolünü ele geçirme ihtimalini itiraf etti. Konuya ilişkin geçtiğimiz hafta içinde açıklamada bulunan Caparov, Bişkek’in Çin’e dış borcunu ödememesi durumunda ülkedeki bazı önemli tesislerin Çin kontrolüne girebileceğini bildirdi.

Kırgızistan’daki en büyük enerji santrali, Bişkek Termik Santrali ve Datka-Kemin iletim hattı Çin kontrolüne girebilir. Geçtiğimiz hafta açıklamada bulunan Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Bişkek’in Çin’e dış borcunu ödememesi durumunda ülkedeki bazı önemli tesislerin Çin kontrolüne girebileceğini göz ardı etmedi. Sadır Caparov‘a göre, ülkenin dış borcu, bir bankaya verilen normal krediye benzer bir sisteme göre ödeniyor ve borçlu, yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, mal ile ödüyor. Kırgızistan Devlet Başkanı, önceki cumhurbaşkanlarının kariyerlerinde gerçekleştirilen altyapı projelerine fon tahsis etme koşullarının daha yumuşak olabileceği konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi: “Ama borçlarımızı zamanında ödüyoruz. 2020’de 31 Aralık’a kadar 30 milyon dolar ödemek zorunda kaldık. O miktarı ödedik. Bu yıl da ödemeyi umuyoruz. Finansman kaynaklarımız var. Çin, Kırgızistan’ın en büyük alacaklısıdır. Bu, ülkenin dış borç yükümlülüklerinin yüzde 40’ından fazlası anlamına geliyor. Geçtiğimiz on yıl içinde Çin, Kırgızistan’a verdiği krediyi artırdı ve bir dizi büyük altyapı projesine yatırım yaptı.”

Ülkenin en büyük projeleri çin’in kontrolüne girecek!

Borçların ödenmemesi halinde Çin’in kontrolüne girebilecek tesisler arasında Kırgızistan’ın kuzeydeki en büyük elektrik santrali, Bişkek termik santrali, Datka-Kemin iletim hattı ve ülkenin kuzey ve güneyine bağlantı yolu yer alıyor. 22 Mart’ta, “Çin’den küresel tefecilik” başlığıyla Çin’in Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin topraklarına alacakları karşılığında el koymaya başladığını duyuran Akit’in haberi Türkiye kamuoyunda üzüntüyle karşılanmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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