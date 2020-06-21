"Çin, kayıplarını gizliyor"

Münübe Yılmaz

Hindistan Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı Çin ve hindistan arasında sınır anlaşmazlığı sebebiyle çıkan çatışmada en az 40 Çin askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Hindistan Karayolları ve Ulaştırma Bakanı VK Singh, dün akşam 24 News kanalına verdiği röportajda, “Eğer bizim tarafımızda 20 şehit varsa, Çin tarafındaki kayıp sayısı bunun iki katıdır” dedi. Hint ordusunda eski bir General olan Singh, bu iddiasını ispatlayacak herhangi bir kanıt sunmazken, Çin’in 962’de Hindistan ile yaşanan çatışma da dahil olmak üzere bu zamana kadar savaş kayıplarını asla duyurmadığını aktardı.

Çin ise Ladakh'daki Galwan Vadisi’de yaşanan ve 20 Hint askerinin ölmesine, 76 kişinin de yaralanmasına neden olan çatışma ile ilgili kayıpları üzerine henüz bir açıklama yapmadı. Hindistan Karayolları ve Ulaştırma Bakanı, yaşanan şiddetli çatışmanın ardından Hindistan topraklarına giren Çin askerlerinin ülkelerine teslim edildiğini de dile getirdi.