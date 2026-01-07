  • İSTANBUL
Dünya Çin kargoda dünya lideri oldu: 5 yılda dev teslimat ağı kurdu
Dünya

Çin kargoda dünya lideri oldu: 5 yılda dev teslimat ağı kurdu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin kargoda dünya lideri oldu: 5 yılda dev teslimat ağı kurdu

Çin Devlet Postası’nın verilerine göre 2021-2025 arasında kargo ve ekspres sektöründe yaşanan hızlı büyüme, ülkeyi dünyanın en geniş gönderi ve teslimat ağına sahip lider konuma taşıdı.

14. Kalkınma Planı döneminde (2021-2025) Çin, dünyanın en büyük gönderi ve teslimat şebekesini kurdu.

Çin Devlet Postası’ndan edinilen verilere göre, geçen 5 yıl içinde kargo ekspres sektörünün yıllık işlem geliri 1,1 trilyon yuandan 1,8 trilyon yuana yükseldi ve yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 10’u aştı.

Sektörün yıllık işlem kapasitesi ise 80 milyar adetten 200 milyar adete çıktı. Çinlilerin kişi başına düşen yıllık kargo sayısı da 59’dan 141’e yükseldi.

