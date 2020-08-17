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Aktüel

Çin: Kanada, Huawei yöneticisinin gözaltına alınmasında ABD'nin suç ortağı oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:52:53 -
Çin: Kanada, Huawei yöneticisinin gözaltına alınmasında ABD'nin suç ortağı oldu

ANKARA (AA) - Çin, Huawei’nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun gözaltına alınmasında Kanada'yı ABD'nin "suç ortağı olarak hareket etmekle" suçladı.

ÇKP'nin Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Kanada ile yükselen gerilimin ardından iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Cao, Huawei yöneticisi Mıng'ın yasa dışı şekilde gözaltına alınmasında Kanada'nın ABD Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) hareket ettiğini ve "ABD'nin suç ortağı olduğunu" belirtti.

ABD ve Kanada'nın Mıng'ın davasında iade anlaşmasını kötüye kullandığını vurgulayan Cao, "ABD'nin gerçek niyeti Huawei'ye baskı yapmak." ifadesini kullandı.

Kanada'da bir mahkeme Mıng'ın karıştığı olayların ülkede suç oluşturduğuna hükmetmiş, Huawei'nin üst düzey yetkilisinin böylece ABD'ye iade edilerek yargılanması konusuna bir adım yaklaşılmıştı.

Çin hükümetinin tutuklanma sürecinin başından bu yana yaptığı çağrılar Kanada tarafında karşılık bulmamış, iki ilişkiler zaman zaman gerilmişti.

Mıng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

Üç gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın, ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Kovrig ile girişimci iş adamı Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, Mıng ve söz konusu Kanada vatandaşlarının davalarının aralarında bir bağlantı bulunmadığını savunurken, iki olayda gözaltı, tutuklama ve yargı sürecinin zamanlaması ve uzunluğu dikkati çekiyor.





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