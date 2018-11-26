Çin 'KADIZ'ı ikinci kez ihlal etti! Jetler sevk edildi

Çin Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne (KADIZ) izinsiz girdiği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı YONHAP'ta yer alan habere göre Çin askeri uçağı, Güney Kore'nin sivil uçakların kimlik ve konum tespiti ile uçuş kontrolleri için ilan ettiği hava savunma tespit bölgesini önceden bildirmeden ihlal etti.

İhlal üzerine Güney Kore savaş jetlerinin uyarı amaçlı bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Geçen ayda bir ihlal yapıldı

Uluslararası anlaşmalarda tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tespit Bölgeleri (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor. Tespit bölgesi, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti. Dünya 20'ye yakın ülkede ADIZ hava sahası tanımı bulunuyor.

Çin'e ait bir savaş uçağı en son geçen ay KADIZ'ı ihlal etmişti.