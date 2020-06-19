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Aktüel

Çin jetleri Tayvan hava sahasına girdi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:36:17 -
Çin jetleri Tayvan hava sahasına girdi

ANKARA (AA) - Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) ait savaş uçaklarının Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası’na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

Tayvan Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, ÇHKO’ya ait en az bir "J-10" modeli savaş uçağının bölgenin güneybatısındaki ADIZ’e girdiği bildirildi.

Açıklamada, "Çin komünist savaş uçağı 'ayrılması' yönünde uyarımız ve devriye atan keşif uçaklarımızın müdahalesi sonrası ADIZ bölgesini terk etti." ifadesine yer verildi.

- Son iki haftada 6 kez Tayvan hava sahasına girildi

ÇHKO’ya ait savaş uçakları son iki haftada 6 kez Tayvan hava sahasına girdi.

Çin savaş uçaklarının ADIZ’e, ABD nakliye uçağının Tayvan üzerinden geçmesi sonrasında girmesi dikkati çekti.

Çin Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin bu hareketiyle "Tayvan’ı Çin yapma"ya çalıştığını savunmuş ve kesinlikle karşı çıktıklarını bildirmişti.

- Tayvan'ın statüsü 

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

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