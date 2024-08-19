Çin J-10 mu? Amerikan F-16'sı mı? Merak edildi! Pilot ve uzmanlar açıkladı... Savaş uçaklarını kopyaladılar mı?

Güvenlik ve savunma konularında uzman isimler, Amerikan F-16'sı Çin J-10 mu? sorusuna cevap aradı. Uzmanlar Amerikan F-16'sı ile Çin'in J-10 jeti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Çin'in J-10 Savaş uçağı F-16 savaş uçağının kopyası mı? İşte cevabı…

Uzmanlara göre, Çin'in Chengdu J-10 "Vigorous Dragon" savaş uçağı, Amerikan F-16'sına çarpıcı bir şekilde benziyor. J-10'un İsrail teknolojisiyle işbirliği yaparak üretildiği iddia ediliyor ancak Çin, tasarımın kendi Chengdu J-9 projesinden esinlendiğini iddia ediyor.

AMERİKAN F-16'SI ÇİN J-10 MU?

ABD merkezli The National Interest haber sitesinde yer alana bilgilere göre, Rus yapımı turbofan motoruyla çalışan delta kanat ve kanatlara sahip J-10, son derece çevik, çok amaçlı bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. 5 bin 600 kilogram(12.500 lb) ağırlığındaki silahları taşıyabiliyor ve 1,8 mach hızına ulaşabiliyor.

ÇİN'İN J-10 SAVAŞ UÇAĞI: F-16 VE İSRAİL'İN LAVİ'SİNİN YÜKSEK TEKNOLOJİLİ KUZENİ

Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li Güvenlik ve Savunma Uzmanı ve eski pilot stajyeri Harrison Kass'a göre, Chengdu J-10 Vigorous Dragon savaş uçağı F-16'nın çınlayan bir onayı olarak kaşımıza çıkıyor. J-10'un F-16'nın bir taklidi olduğunu söyleyen Güvenlik ve Savunma Uzmanı Kass, "İlk bakışta iki savaş uçağı da tek, düz dikey dengeleyici, gövdenin tam ortasında karşılık gelen hava girişi olan bir motor ve bir balon kanopi ile birbirine benzer. Ancak J-10, F-16 değildir - daha çok uzak kuzenler gibidirler. Vigorous Dragon muhtemelen bir F-16 taklidi olan IAI Lavi'den modellenmiştir" dedi.

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RUS MÜHENDİSLER AÇIKLADI

1988'de The Sunday Times, İsrail ve Çin'in Lavi'den türetilmiş bir savaş uçağı geliştirmek konusunda anlaştıklarını bildirdi. İsrail Savunma Bakanı bu haberi yalanladı. Ancak yaklaşık yirmi yıl sonra, 2006'da Rus mühendisler, Çin'in J-10'unun, "az çok Lavi'nin bir versiyonu" olduğunu ve " yabancı teknoloji ve edinilmiş tasarım yöntemlerinin bir karışımını" içerdiğini açıkladı. Rus mühendisler ayrıca "farklı kaynaklardan edindikleri konfigürasyonun parçası olan başka uçak veya teknik parçalarının da bulunduğunu" iddia etti.

Bir diğer uzman, J-10'un aslında İsrail teknolojisinden faydalandığını, Çinli meslektaşlarından Çinlilerin İsraillilerle işbirliği yaptığını duyan Rus mühendislerden duyduklarını bildirdiğini belirtti. Bilgilerin üçüncü bir kaynaktan çıktığını belirten uzman, "Kabul ediyorum, bu üçüncü elden bir rapor - ancak bitmiş ürün bunu destekliyor gibi görünüyor." dedi.



ÇİN İDDİALARI REDDEDİYOR

Çin, J-10'un IAI Lavi'den esinlenmediğini, aksine iptal edilen ve kanatçıklara sahip J-9 gibi önceki Chengdu tasarımlarından türetildiğini iddia ediyor.

J-10'UN ÖZELİKLERİ

J-10, yüksek mukavemetli, düşük ağırlıklı bir gövdeyle sonuçlanan metal alaşımlar ve kompozit malzemelerden inşa edildi.

J-10'un F-16 tasarımından en belirgin farkı, Vigorous Dragon'un delta kanadıdır. Gövdenin arkasına doğru ortada monte edilmiş olan J-10, büyük bir delta kanadına ve kokpitin hemen altında bir çift yüksek monteli kanarta(sabit kanata) sahip. Konfigürasyon, özellikle düşük hızlarda yüksek çeviklik sağlar. Bu özellik ayrıca, aletli yaklaşmalar sırasında daha düşük hava hızlarına izin veren durma hızını da azaltır.

J-10 gövdenin hemen üzerinde büyük bir dikey dengeleyici ve gövdenin altında küçük ventral yüzgeçlere sahip ve bu da dengeyi daha da artırıyor.

J-10, dijital dörtlü-yedek uçuş kontrol sistemine dayanır. Bu, pilotun uçuş zarfının ötesinde manevra yapmasını engeller; bu, çok dar bir yarıçap içinde dönebilen kanart uçaklarında bir endişedir.

Hava-hava ve hava-kara görevleri için tasarlanan J-10, gövde ve delta kanatlarının altında çeşitli silahlar veya drop tanklarla yapılandırılabilen 11 sabit noktaya sahiptir. J-10, toplamda 5 bin 600 kilograma (12.500 lb) kadar bomba, füze ve drop tank taşıyabilir.