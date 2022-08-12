Çin, işgal ettiği Doğu Türkistan'da dev rezerv buldu!

Şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Sinopec'in Shunbei petrol ve gaz sahasındaki yüksek verimli rezervin her gün 244 ton ham petrol ve 970.000 metreküp doğalgaz üretme kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Shunbei petrol ve gaz sahasında artık dikey derinliği 8.000 metreyi aşan 41 ultra derin sondaj kuyusu bulunuyor.

Sinopec Yönetim Kurulu Başkanı Ma Yongsheng'e göre, Tarim Havzası'ndaki derin ve ultra derin petrol ve gaz rezervleri, Çin'in toplam petrol ve gaz kaynaklarının yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturuyor ve bu da söz konusu rezervleri petrol ve gaz keşiflerinin ana alanı haline getiriyor. Doğu Türkistan’daki Yeni petrol ve gaz rezervlerinin keşfinin Çin'in enerji arzını daha da iyileştirmesi ve Çin’in enerji güvenliğinin garanti altına alınmasına yardımcı olması bekleniyor.

Çin bölge kaynaklarını sömürüyor

Çin, Doğu Türkistan'ı işgalinden bu yana büyük miktarlarda doğal kaynaklarını azami ölçüde sömürüyor ve son dönemde yeni petrol sahaları keşfetmek ve geliştirmek için büyük miktarda yatırım yapıyor. Asıl sahipleri olan Doğu Türkistan halkı, topraklarının kaynaklarından yoksun bırakılarak, yoksulluk ve sefalet içinde yaşıyor. Rejim Hükümeti ise bunu bahane ederek “yoksullukla mücadele” adı altında Doğu Türkistan halkına baskı ve zulmetmeye devam ediyor. Milyonlarcasını Toplama Kamplarına alırken sayısız insanı köle olarak zorla çalıştırıyor.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan'dan petrol ve gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları sömürüyor. Artı Çin’in yüzde 40 enerji talebini karşılayan bölge, üstün kalite pamuklarıyla dünyanın 5'te 1, Çin’in yüzde 85 ihtiyacını gideriyor. Buna ek olarak Çin rejimi son yıllarda Doğu Türkistan'ı tamamen Çinlileştirmek için bölgede Havayolu, Demiryolu ve oto yollarana büyük yatırımlar yaparak Çin illerine bağlıyor. Her şey yerleşimci Çinlilerin yaşam koşulunu iyileştirmeyi amaçlarken tüm ulaşım Projelerinin talan edilen doğal kaynalıkların Çin illerine kaçırılması içinde kullanılıyor.

Kaynak: Türkistan Press