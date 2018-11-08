Çin ilk kez tanıttı: 'Hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı!

Çin, Zhuhai kentinde düzenlenen en büyük havacılık fuarında, yeni uçakları, drone'ları, füze ve lazerleri dünyaya tanıttı. 40'dan fazla ülkenin katıldığı fuarda Çin, J-20 hayalet uçaklarının deneme uçuşunu gerçekleştirerek, gövde gösterisi yaptı.

Çin Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri´nin havalandırdığı dört adet J-20 hayalet uçağı ilk hava gösterisini gerçekleştirirken uçaklar, ilk kez halka açık olarak gösterildi.

Altı gün sürecek havacılık fuarında ağır ulaştırma uçağı Y-20, KJ-500 erken uyarı uçağı, GJ-2 insansız hava aracı ve J-10B savaş uçağı da sergileniyor.

Çin devlet medya kuruluşunun aktardığına göre fuarda Çin Havacılık ve Bilim Bölümü´nün geliştirdiği CH-10 drone´u havacılık fuarında ilk kez gösterilen hava araçlarından biri oldu.

Çin´in en büyük havacılık fuarında sergilediği yeni savaş uçakları, ABD ile ticaret savaşlarının kontrolden çıkarak sıcak savaşa dönüşme ihtimaline karşı bir önlem olarak yorumlandı.