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Çin ilk kez tanıttı: 'Hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı!

Çin, Zhuhai kentinde J-20 hayalet uçaklarının deneme uçuşunu gerçekleştirerek, gövde gösterisi yaptı.Uçaklar, ilk kez halka açık olarak gösterildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 20:43
Çin ilk kez tanıttı: 'Hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı!

Çin, Zhuhai kentinde düzenlenen en büyük havacılık fuarında, yeni uçakları, drone'ları, füze ve lazerleri dünyaya tanıttı. 40'dan fazla ülkenin katıldığı fuarda Çin, J-20 hayalet uçaklarının deneme uçuşunu gerçekleştirerek, gövde gösterisi yaptı.

Çin Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri´nin havalandırdığı dört adet J-20 hayalet uçağı ilk hava gösterisini gerçekleştirirken uçaklar, ilk kez halka açık olarak gösterildi.

Altı gün sürecek havacılık fuarında ağır ulaştırma uçağı Y-20, KJ-500 erken uyarı uçağı, GJ-2 insansız hava aracı ve J-10B savaş uçağı da sergileniyor.

Çin devlet medya kuruluşunun aktardığına göre fuarda Çin Havacılık ve Bilim Bölümü´nün geliştirdiği CH-10 drone´u havacılık fuarında ilk kez gösterilen hava araçlarından biri oldu.

Çin´in en büyük havacılık fuarında sergilediği yeni savaş uçakları, ABD ile ticaret savaşlarının kontrolden çıkarak sıcak savaşa dönüşme ihtimaline karşı bir önlem olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 20:43
  1. Ordu
  2. J 20 hayalet uçakları
  3. J 20 hayalet uçağı
  4. Çin
  5. ABD
  6. ağır ulaştırma uçağı Y-20
  7. KJ-500 erken uyarı uçağı
  8. GJ-2 insansız hava aracı
  9. J-10B savaş uçağı

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