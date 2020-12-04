Çin ile bağlantıları Norveç Merkez Bankası Başkan Yardımcısını istifaya zorladı

KOPENHAG (AA) - Norveç Merkez Bankası'nın Başkan Yardımcısı Jon Nicolaisen, Çin ile bağlantıları nedeniyle güvenlik izni alamayınca istifaya zorlandı.

Nicolaisen, yaptığı açıklamada, "Norveç Sivil Güvenlik Otoritesi yenilenmiş güvenlik izni alamamamın sebebinin, karımın Çin vatandaşı olması ve Çin'de ikamet etmesi olduğu bilgisini verdi." ifadesini kullandı.

Norveç Merkez Bankası "Norges Bank"ta 2014 yılında bu yana görev yapan ve 1 Nisan 2020 tarihinde yeniden başkan yardımcılığına atanan Nicolaisen, güvenlik izni verilmemesi nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalacak.

Nicolaisen'ın karısının, Çin hükümetiyle bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor.

Jon Nicolaisen'e güvenlik izni verilmemesinin, bazı Batılı hükümetlerin özellikle teknoloji, finans ve diğer sektörlerde Çin'in potansiyel etkisine karşı güvenlik kontrollerini sıkılaştırdığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Norges Bank'ın Başkanı Oeystein Olsen, Nicolaisen'in "yakın bir meslektaş ve yetkin bir profesyonel olarak görevlerini çok başarıyla yerine getirdiğini" söyledi.

Norveç Merkez Bankası tarafından idare edilen Norveç Varlık Fonu'nun değeri 1,2 trilyon dolar.











