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Çin ile anlaşmada taktik savaşı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak anlaşmaya henüz hazır olmadığını açıklamasının ardından ekonomistler, “ABD’nin amacı anlaşmak, barışmak değil de savaşmak gibi görünüyor. Devam eden görüşmeler de savaş stratejisinin ya da taktiğinin bir parçası olabilir” görüşünde birleşiyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:43
Çin ile anlaşmada taktik savaşı

 AKİT  EKONOMİ  ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Çin’le ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak anlaşmaya henüz hazır olmadığını açıklaması kafaları karıştırdı. Trump’ın bu açıklamasına anlam veremeyen ekonomistler, “ABD’nin amacı anlaşmak, barışmak değil de savaşmak gibi görünüyor. Devam eden görüşmeler de savaş stratejisinin ya da taktiğinin bir parçası olabilir” görüşünde birleşiyor.

Korumacı adımlar devam edecek

Trump’ın “Müzakerelerin eylül ayında yapılıp yapılmayacağını göreceğiz” sözünü ve Washington yönetiminin Çin’i kur manipülatörü ilan etmesini garipseyen ekonomistler, “ABD’nin planını ve hedefini öngörebilmek kolay değil. Ama anlaşılan o ki ilave gümrük vergileri ve korumacı adımlar devam edecek” ifadelerini kullanıyor.

Trump’ın ABD’li firmaların Çinli bilişim devi Huawei’yle çalışmayacağını belirtmesi de dünya kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanıyor ve “Ticarete balta vuran, şirketlerin ortak adımlar atmasını önleyen girişimlerde bulunmak çok yanlış ve tehlikeli” yorumlarına neden oluyor.

Çin ve ABD’nin bir senedir yürüttüğü müzakerelerin 11’incisi mayıs başında Washington’da yapılmıştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in özel temsilcisi Liu Hı, ABD’deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:43
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Çin
  3. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
  4. Washington
  5. ticaret savaşı

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