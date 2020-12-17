Çin ile ABD arasında yeni polemik

Çin, her yıl ABD ordusunun üst düzey komutanları ile Askeri Deniz İstişare Anlaşması kapsamında yapılan ve bu yıl 14-16 Aralık tarihlerinde online olarak düzenlenmesi planlanan diyalog görüşmelerine katılmadı.

Çin'in neden katılmadığı henüz net değilken, konuyla ilgili açıklama yapan ABD'nin Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Phil Davidson, Pekin'i sert ifadelerle eleştirdi.

Oramiral Davidson, "Çin'in Askeri Deniz İstişare Anlaşması (ADIA) için yapılacak toplantıya katılmaması Çin'in anlaşmalarına uymadığının diğer bir örneğidir. Bu, Çin ile anlaşma yapmak isteyen tüm ülkelere örnek olsun." ifadelerini kullandı.

1998'de imzalanan anlaşmaya bağlı olduklarını belirten Davidson, Çin ordusuna Anlaşma maddeleri ve amacına uygun bir şekilde diyalogu sürdürme çağrısında bulundu.

Söz konusu diyalog toplantılarında, ABD ile Çin arasında Güney Çin denizi başta olmak üzere Pasifik bölgesinde her yıl yaşanan tehlikeli manevralar inceleniyor.