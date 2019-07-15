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Çin, ikinci çeyrekte 27 yılın en düşük seviyesinde büyüdü

Çin ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,2 büyüdüğü açıklandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:36
Çin, ikinci çeyrekte 27 yılın en düşük seviyesinde büyüdü

Çin ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,2 büyüdüğü açıklandı. Bu oran, büyüme verilerinin yayımlanmaya başlandığı Mart 1992’den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.


Çin Ulusal İstatistik Bürosu, yılın ilk yarısına dair büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Çin’de GSYİH yılın ilk altı ayında yüzde 6,3 artarak 6,6 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 6,2’lik büyüme kaydetti. Çin ekonomisinin çeyrek bazında büyüme hızı, 2009 yılındaki küresel finans krizi esnasında dahi yüzde 6,4’ün altına inmemişti. Açıklamada, yılın ilk yarısındaki büyüme oranının, hükümetin yüzde 6-6,5 olarak belirlediği yıllık büyüme hedefiyle uyumlu olduğuna işaret edildi.


Çin’de sanayi üretimi, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarken, perakende satışlar da yüzde 9,8 yükseldi.


Geçtiğimiz cuma günü açıklanan verilere göre, ABD ile girdiği ticaret savaşının etkisiyle Çin’in ihracatında ve ithalatında gerileme görülmüştü.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:36
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