Çin hükümeti çok kızacak: ABD öncülüğünde 5 ülke Çin'e karşı birleşti!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Joe Biden yönetiminin, Hint-Pasifik bölgesine daha fazla kaynak aktarma sözü verdiği bildirildi.

5'li grubun kurulması, Çin'in, yabancı yatırıma ihtiyaç duyan Pasifik ada ülkeleriyle ekonomik, askeri ve polisiye alanlarda ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı bir sürece denk geliyor.

PBP (Partners in the Blue Pacific) olarak adlandırılan grup, Pasifik bölgeselciliğini kuvvetlendirmeye ve Pasifik'te yer alan adalarla dünyanın geri kalanı arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeye odaklanacak.

"Pasifik toplumlarının yararına olan bu bölgeyi destekleme konusundaki ortak kararlılıkta birleşiyoruz" ifadesine yer verilen Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Ayrıca bu vizyonu Pasifik bölgeselciliği, egemenlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve en önemlisi Pasifik Adaları tarafından yönetilen ve idare edilen ilkelere göre nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda da bir araya geliyoruz" denildi.

Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell yaptığı açıklamada, Washington'ın, stratejik öneme sahip bölgede Çin'e karşı koymak için angajmanını artırdığı bir ortamda daha fazla üst düzey ABD'li yetkilinin Pasifik ada ülkelerini ziyaret etmesini beklediğini söyledi.

PBP, Hint-Pasifik bölgesinde 'Çin'i dengelemeye' yönelik bir ittifak olarak değerlendirilen ve ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'nın katılımıyla kurulan Quad İttifakı'ndan farklı olarak daha ziyade (yine Pekin'e karşı) bölge ada ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.