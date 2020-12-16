Çin Halk Radyosu: Destek olarak bize güç veren Türkiye ile ticaret hacmimiz büyüdü'

Çin Uluslararası Radyosu tarafından yapılan bir haberde, Türkiye'nin Çin'e gönderdiği; maske, koruyucu giysi ve tıbbi malzeme yardımlarının, Çin'in virüsle mücadeledeki başarısına büyük katkı sağladığı belirtildi. Öte yandan iki ülke arasındaki dayanışma ile ticaret hacminin büyüdüğü vurgulanırken, "Çin ile Türkiye arasındaki Ocak-Eylül dönemi ticaret hacmi, yıllık yüzde 14,1 artışla 17,2 milyar dolar oldu. Türkiye’nin su ve süt ürünleri Çin pazarına girdi. Yerel süt ürünleri şirketleri, Temmuz ayında Çin’e 200 milyon dolar değerindeki peynir altı suyu tozunun ilk partisini ihraç etti." ifadeleri kullanıldı.

'Çin ve Türkiye büyük bir sorumlulukla virüse karşı savaş ilan etti'

Haberde, Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 50’nci yılını doldurduğu belirtilirken, "Her iki ülke arasındaki ilişki, Kuşak Yol projesinin ardından Covid-19 pandemisinde daha da güçlendi. Salgın karşıtı kampanyaya katkıda bulunan iki ülkenin liderleri, bilim insanları, sağlık çalışanları ve diğer yetkilileri vakit kaybetmeden harekete geçerek büyük bir sorumluluk duygusuyla virüse karşı savaş ilan etti. İki ülke yaşam ve insan odaklı ilkeye saygı anlayışı içinde çok yönlü ve çok boyutlu salgın karşıtı iş birlikleri için sağlam bir temel oluşturan bilim ile iş birliğini savunuyor." denildi.

Türkiye'nin malzeme desteği

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Nisan ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine dikkat çeken Çin Uluslararası Radyosu, "İki taraf, salgın karşıtı iş birliği ve ikili ilişkiler konusunda geniş bir fikir birliğine vardı. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki devlet başkanının varılan önemli fikir birliğinin tam olarak uygulanmasını istişare etmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki kez telefonda görüştü." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Çin’in mücadelede elde ettiği başarılardan övgüyle bahsettiğine değinen radyo, "Her iki taraf da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel salgınla mücadele çabalarını teşvik etmedeki nüfuzunu ve liderliğini destekledi. İki ülke, salgını önleme konusunda gerekli malzeme talebini karşılamak için karşılıklı desteği de arttırdı. Türkiye, Çin’in yeni koronavirüse karşı mücadelesinin ilk safhasında Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’a iki parti maske, koruyucu giysi ve acil ihtiyaç duyulan diğer tıbbi malzemeleri bağışladı." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin desteklerinin Çin'in koronavirüsle mücadeledeki başarısında çok önemli olduğunu vurgulayan radyo, haberine şöyle devam etti:

"Bu tedarikler, Çin'in ilk aşamada salgını önleme ve kontrolü için güçlü destek sundu. Türkiye'de mart ayında enfeksiyonlar tespit edildikten sonra Çin, Türkiye'ye yüksek kaliteli tespit reaktifleri, ilaç ve tıbbi ekipman tedarik etmesine yardımcı olmak için nitelikli Çinli ilaç firmalarıyla bağlantı kurması için yardım etti."

'İki ülke aşı geliştirme konusunda iş birliğini güçlendirdi'

"Türkiye’deki Çinli firmalar ve bireyler, para, maske ve koruyucu kıyafet bağışlarını organize ederek ülkedeki salgını önleme çalışmalarına yardımcı olmak için aktif olarak harekete geçti. İki ülke, halklarının doğrudan yararına olan salgını kontrol altına alma deneyimlerini paylaştı ve aşı geliştirme konusunda iş birliğini güçlendirdi."

'Ticaret hacmi 17.2 milyar dolara çıktı'

"Çin ile Türkiye arasındaki Ocak-Eylül dönemi ticaret hacmi, yıllık yüzde 14,1 artışla 17,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde iki ülke, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 416,2 artışla 2,7 milyar dolar değerinde yeni müteahhitlik projesi sözleşmeleri imzaladı. Türkiye’nin su ve süt ürünleri Çin pazarına girdi. Yerel süt ürünleri şirketleri, Temmuz ayında Çin’e 200 milyon dolar değerindeki peynir altı suyu tozunun ilk partisini ihraç etti. Çinli şirketler ile Türk ortakları, salgının zorluklarının üstesinden gelerek Ankara’daki bir fotovoltaik sanayi parkını başarıyla tamamladılar ve faaliyete geçirdiler."