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Dünya Çin gemileri Japonya karasularına girdi
Dünya

Çin gemileri Japonya karasularına girdi

Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında dünya basınını yakından ilgilendiren bir gerilim yaşandı. Çin bandıralı 2 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 08:41:00 -
Çin gemileri Japonya karasularına girdi

Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Söz konusu gemiler, tartışmalı Senkaku Adaları'na yaklaşarak, bölgede avlanan Japon balıkçı teknelerini rahatsız etti.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldı.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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