Çin, en büyük elektrikli gemisini denize indirdi

Şimdiye değin adı konmamış bulunan elektrikli gemi, denizde şimdilik N997 seri numarası ile yol alacak. 120 metre boyundaki ve 10 bin ton ve 5,5 metrelik dalma draftı olan şilep nehirde ve kıyıya yakın az derin sularda işletmeye uygun olacak. Gemi bu yapısıyla 700 adet standart konteyner taşıma kapasitesine sahip. Ancak bu kapasitenin yüzde 5 kadarını gözden çıkarmak gerekiyor, çünkü bu hacmi geminin akümülatörleri kaplayacak. Bunlar, bir limana yanaşılıp yük boşaltılır veya yeni yük alınırken yenileriyle değiştirilebilecek.

N997, dünyada bugüne kadarki en yüksek batarya/akü kapasitesine sahip gemi. Hareket kabiliyetini iki adet 900 kilovatlık motor ve 50 megavat saat kapasiteli aküleri ile sağlıyor. Bu ise günde 32 tona kadar karbondioksit salımından sakınılmasını temin ediyor.

Bazı medya kaynaklarına göre, bu türden bir sonraki gemi -N998- şimdiden inşa sürecinde. Bu iki gemi, elektrikli deniz işletmeciliği alanında diğer teknik gelişmelerin zeminini oluşturan pilot projeler niteliğinde. Büyük gemiler ağırlığına kıyasla daha düşük sürtünmeye maruz kaldığı için çok daha hızlı yol alabiliyor.