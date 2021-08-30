Çin Eğitim Bakanlığı açıkladı! '6-7 Yaşındaki çocuklara yazılı sınav yasaklandı'

Çin Eğitim Bakanlığı, "Fiziksel ve ruhsal sağlıklarına zarar verdiği" gerekçesi ile 6 ve 7 yaşındaki çocuklara uygunanan sınavları yasakladığını duyurdu.

'Aşırı yük getiren sorunlar var'

BBC'nin haberine göre, Çin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sınavlar eğitimin gerekli bir parçasıdır ancak bazı okullarda çok sık tekrarlanan sınavlar gibi öğrencilere aşırı yük getiren sorunlar var. Bu durumun düzeltilmesi gerekir."

"İlkokul birinci ve ikinci sınıfların yazılı sınava girmelerine gerek kalmayacak. Diğer sınıflar için okul her dönem bir final sınavı düzenleyebilir. Ortaokul için ara sınavlara izin verilir."