Çin "Dünya’yı kurtaracak proje" olarak duyurdu

İlk olarak 2019'un son günlerinde görülen ve hala gezegenimizin bir numaralı ortak gündeme olmaya devam eden koronavirüsü (Kovid-19) konuştuğumuz şu günlerde Çin'den bir başka 'orak tehdit' ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.

Çin, gezegenimiz Dünya'yı tehdit eden asteroidleri yok etmek için geliştirdiği projesini kamuoyuna açıkladı. Başka bir deyişle Çin 'Dünyayı kurtarma planı'nın detaylarını ilk defa paylaştı.

Çin 900 tonluk roketle vuracak

Konsept Çin Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'nden araştırmacılar tarafından yayınlandı. Çin'in hedefinde ise Bennu var.

Zira Bennu'nun 2175 - 2199 yılları arasında gezegenimize çarpma ihtimali 2700'de 1 olarak hesaplanıyor. Çin 900 tonluk bir roket ile Bennu'nun rotasını değiştirebileceğini duyurdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Çinli ekinin modelleri, 23 eşzamanlı roket çarpmasının felaketi önleyebileceğini öne sürüyor.

Ekip, söz konusu roket ile Bennu'yu rotasından 5 bin 592 mil (yaklaşık 9 bin kilometre) uzağa fırlatabileceğini öne sürüyor.