Çin, dünyanın ekilebilir alanlarının yüzde 9’unda üretim rekoru kırıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Beijing’de düzenlenen bir konferans sırasında, uluslararası topluluğun beslenme güvenliği konusuna öncelik tanıması ve bu çerçevede gerçekçi çözümler bulmak için ortak çalışma yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın en büyük tahıl üreticisi olan Çin, gezegenin ekilebilir arazilerinin yüzde 9 kadarını işlemekle birlikte dünya toplam besin üretiminin yaklaşık dörtte birini sağlıyor. Çin, şimdiye değin 1,4 milyarlık nüfusunu yeterince beslemeyi başarmış bir ülke. Salt bu olgu, bu ülkenin küresel beslenme güvenliğine yaptığı katkının bir göstergesi. Ayrıca dünyanın gıda güvenliği alanındaki kaygılarını gidermek amacıyla Çin, somut öneriler eşliğinde gıda güvenliğinin küresel düzlemde sekiz önemli iş birliği konusundan biri olması yolunda G20 platformunda girişimde bulundu.

Öte yandan Çin, dünyada gıda ve tarım alanında en fazla finansman sağlayan ve dışarıya en çok uzman gönderen ülke konumunda; Birleşmiş Milletler bünyesinde bu konuda iş birliğine ilişkin en çok sayıda projeyi de Çin sunuyor ve 140’tan fazla ülke ile tarım alanında ortak çalışmalar yürütüyor. Gelişmekte olan ülkelerle sayısı bini aşan tarımsal teknoloji paylaşarak verimin yüzde 30 ila yüzde 60 kadar artmasını sağlamış bulunuyor. Ayrıca Çin, 80'i aşkın gelişmekte olan ülkede 14 bin pirinç/tahıl uzmanı yetiştirdi ve Afrika’da yoksulluğun azaltılması ve tarımın geliştirilmesi amacıyla 13 örnek köy oluşturdu.