  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolar 2024'te beklenmedik sürpriz yapar mı? İstatistiği Tutan isimden: akıntının karşısında tez çalışma! Ezber bozan sözler

MSB'den son dakika açıklaması! '5 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi'

Gazzelilerin çadırda yaşam savaşı!

Meteoroloji ve Valilik'ten peş peşe 'fırtına' uyarısı, tahmin: 17 ile dikkat! Beklenti açıklandı, kuvvetli geliyor

Türk yerli ve milli üretim! SİPER ve HİSAR devi: hava savunma sistemleri konusunda anlaştı! Rekor sözleşme!

AB 'savaşa hayır' diyemedi

Türkiye'yi sallayan gelişme: Çakma gıda dedektifin çöküşü, üçkağıdı kanıtlandı! İzlerini silemedi

AK Parti Gençlik Kolları’ndan Ayasofya-i Kebir Camii önünde eylem: “Zulme dur de”

Kalleş İsrail, AA foto muhabirini görevi sırasında darbetti

THY, dikkat çeken kararı duyurdu: Airbus'tan 355 uçak satın alacak! Rolls-Royce şirketi için karara imza attı
Teknoloji Çin, 'dünyada bir ilk' diyerek görülmemiş çağrı yaptı! Bayraktar TB2 SİHA - İHA ve gemileri dünyada ses getiriyor!
Teknoloji

Çin, 'dünyada bir ilk' diyerek görülmemiş çağrı yaptı! Bayraktar TB2 SİHA - İHA ve gemileri dünyada ses getiriyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 23:30:00 -
Çin, 'dünyada bir ilk' diyerek görülmemiş çağrı yaptı! Bayraktar TB2 SİHA - İHA ve gemileri dünyada ses getiriyor!

Türkiye'nin savunma alanında attığı adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Çin'deki Ordu Gazetesi, Türk İHA ve İDA'larının koordineli tatbikatını haber yaptı! Çin devleti müşterek test operasyonunun 'dünyada bir ilk' olduğuna işaret edildi.

Çin Ordu Gazetesi, ilk insansız su üstü deniz aracı Albatros ve hava aracı TB2'nin, Doğu Akdeniz'deki ortak tatbikatını haber yaptı.

Türk insansız hava ve deniz araçlarının ekim ayındaki müşterek test operasyonunun 'dünyada bir ilk' olduğuna işaret edilirken, Türkiye'nin savunma alanında yeni bir yol ortaya koyduğu vurgulandı.

Müşterek test operasyonunun, alanında bir ilk olduğunu vurguladı.

Dünyanın dört bir yanından, İHA-İDA iş birliğine yönelik donanım ve teknolojiye yatırım yapıldığını da kaydetti.

Türkiye'nin bu tatbikatla, deniz ve hava savunma alanlarında yeni bir operasyonel kabiliyet geliştirdiği yorumları yapılıyor.
Geçen ekim ayında yapılan test operasyonunda, 22 metre uzunluğundaki hedef gemi, önce Bayraktar TB2 tarafından belirlenmişti.

TB2, bilgileri, 8 adet Albatros İDA'dan oluşan gemi grubuna iletti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İDA'lardan biri daha sonra hedef gemiyi batırdı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23