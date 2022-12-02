Çin dünya birincisi İsviçre’yi geçti

Yeni Akit Ankara

İsviçre’nin sektördeki payı, özellikle saat endüstrisinden kaynaklanırken Çin sektördeki konumunu daha çok süs eşyasına ve mücevherata borçlu. Chow Tai Fook, Chow Sang Sang ve Chow Tai Seng gibi Çin grupları dünya pazarında öne çıkan markaların sahibi.

Dünyanın en büyük 100 lüks eşya şirketini belirleyen son araştırma 2021 yılına ilişkin. 2019’daki bir önceki incelemeye göre ise İsviçre, saat ve mücevher segmentinin açık ara küresel önderi konumundaydı.

Dünyanın en büyük lüks eşyaları listesinde sekiz İsviçre firması bulunuyor. Richemont ve Rolex ilk on en büyük saat ve mücevherat firmaları içinde yer alan İsviçreliler. Hatta bu sektörde en yüksek ciroyu Richemont gerçekleştirirken onu Chow Tai Fook ve Rolex izliyor.