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Gündem Çin donanma gemisi Japon kara sularına girdi
Gündem

Çin donanma gemisi Japon kara sularına girdi

Japon hükümeti, Çin'e ait donanma gözlem gemisinin Japonya'nın güneydeki kara sularına girdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 10:21:00 -
Çin donanma gemisi Japon kara sularına girdi

Japon hükümeti, Çin'e ait donanma gözlem gemisinin Japonya'nın güneydeki kara sularına girdiğini bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Yakuşima adasının güneybatısından geçen Çin donanma gemisi, Japon kara suları bölgesinde seyretti.

Donanma gözlem gemisi yapılan uyarılar sonrası bölgeyi terk etti.

Japon hükümeti, söz konusu ihlale yönelik, Çin yönetimine, diplomatik kanallar vasıtasıyla endişelerini bildirdi.

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