Çin, Doğu Türkistanlı doktoru katletti!

Çinli yetkililerin "terörist" olmakla suçladığı bir kişiyi tedavi ettiği gerekçesiyle hapsedilen Uygur bir doktor cezaevinden çıkmasının ardından hayatını kaybetti.

Radio Free Asia'nın haberine göre, Doğu Türkistan'ın Aksu vilayetine bağlı Uçturfan ilçesinde yer alan Açatağ Hastanesi'nin eski müdürü Tudahun Nurahmet, çıkan bir çatışmada yaralanan bir kişiyi tedavi ettiği iddiasıyla 2013 yılında hapis cezasına çarptırıldı.

O yıl ağustos ayında Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesinde bir camide yapılan güvenlik kontrolü sırasında polis, Uygurlara ateş açmıştı.

Polisin silahsız Uygurlara ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 kişi yaralanmıştı. Yaralıların bir kısmı tedavi olmak üzere hastanelere ulaştırılmıştı.

Söz konusu çatışmalarda yaralanan Çinli yetkililerin "terörist" olarak nitelediği bir Uygur, doktor Tudahun Nurahmet tarafından tedavi edilmiş ve bu durum da onun tutuklanmasına yol açmıştı.

Açatağ köyündeki Çin Komünist Partisi yetkilisine göre tedavi edilen Uygur Türkü kısa süre içinde gözaltına alındı ve Tudahun hakkında polise bilgi verdi.

Belirtilen sebeplerle hapis cezasına çarptırılan Tudahun Nurahmet, hapishaneden salıverilmesi sonrasında 18 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

İddialara göre Tudahun kötüleşen sağlık durumu sebebiyle serbest bırakılmıştı. Tudahun'un böbrek yetmezliğinden öldüğü belirtiliyor.

Açatağ köyünden bir polis memuruna göre, Tudahun'un sağlık durumu hapse atılmadan önce iyiydi. Tudahun'un böbrek sorunlarının tutukluluk süresince meydana geldiği ifade ediliyor.

Bu durum, Doğu Türkistan'daki hapishanelerdeki tıbbi ihmal iddialarının doğruluğunu akıllara getiriyor.

Kaynak: Mepa News