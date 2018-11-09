Çin dijital ekonomisi 27 trilyon yuanı aştı

5. Dünya İnternet Konferansı'nda, "2018 Dünyada İnternetin Gelişimi" ve "2018 Çin'de İnternetin Gelişimi" isimli raporlar yayınlandı. Raporlara göre, başını internet teknolojisinin çektiği bilişim teknolojileri, insanlığın üretim faaliyetleri ve günlük hayatlarıyla derinlemesine kaynaşarak, büyümede başı çekiyor.

Küresel dijital ekonominin tutarı 2017 yılında 12 trilyon 900 milyar dolara ulaştı. Bu konuda ABD ve Çin önde gelen iki ülke konumunda. Öte yandan, hızlı artış eğilimini sürdüren küresel e-ticaret piyasasında gerçekleştirilen ticaret hacmi ise, 2 trilyon 300 milyar doları buldu. Bunlar arasında Asya, Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika gibi yeni yükselen piyasayalar yeni artış noktaları yarattılar.

Yüzde 55'e ulaştı

Raporlarda yer alan verilere göre, Çin'in dijital ekonomisi 2017 yılında, 27 trilyon 200 milyar yuana (3 trilyon 942 milyar dolar) yükseldi. Böylece dijital ekonominin büyümeye katkısı da yüzde 55'e ulaştı.

Raporlarda ayrıca, Çin'de bu yıl bilişim altyapı tesislerinin sürekli iyileştiğine, internet teknolojisinin devamlı olarak ilerlediğine, dijital ekonomide güçlü büyüme eğilimi görüldüğüne, siber güvenlik savunma yeteneklerinin yükseldiğine ve internet kültürünün günden güne zenginleştiğine işaret edildi.