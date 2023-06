Çin devlet yetkilileri apar topar İstanbul’a geldi! Türkiye'de yapmak için talip olduklarını duyurdular

Çin’in Devlet Enerji Yatırım Şirketi (SPIC), Türkiye’de kurulması planlanan üçüncü nükleer enerji santrali projesi için görüşmeler yapmak amacıyla Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi'ne katılacak.

Dünyada da birçok ülkede yatırımı bulunan Çin’in Devlet Enerji Yatırım Şirketi (SPIC), tedarik zincirine Türk firmalarını katmak için İstanbul’da düzenlenecek 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES’e katılacak. 46 ülkede faaliyet gösteren, 130 binin üzerinde çalışanı bulunan SPIC firması temsilcileri, üçüncü nükleer santral projesi için ikili görüşmelerde bulunacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen NPPES, 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Dünyanın sayılı nükleer enerji etkinliklerinden biri kabul edilen NPPES, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (New Nuclear Watch Institute - NNWI) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (Association of Organizations of the Construction Complex of the Nuclear Industry - ACCNI) tarafından da destekleniyor.