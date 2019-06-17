Çin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore’ye gidiyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Perşembe günü Kuzey Kore’ye gideceği belirtildi.

Çin devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Xi Jinping’in Perşembe günü Kuzey Kore’ye resmi ziyaret düzenleyeceği ifade edildi. Çin lideri Xi, 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelecek.

Çin devlet medyasından yapılan açıklamada, Kuzey Kore ve Çin ilişkilerinin 70. yıldönümünde gerçekleştirilecek görüşmede, iki liderin Kore yarımadasındaki son durumu değerlendireceği belirtildi.

Ziyaret, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin çıkmaza girdiği şeklinde yorumlandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, göreve geldiği 2012 yılından bu yana Çin’de Kuzey Kore lideri Kim ile 4 kez bir araya gelmişti.