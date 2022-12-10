Çin Devlet Başkanı Şi'den Çin-Cezayir ilişkilerine övgü

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Abdurrahman ile Şi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Şi, Bin Abdurrahman ile yaptığı görüşmede, Çin ile Cezayir arasındaki tarihi dayanışma ve işbirliği ilişkilerine "büyük övgüde" bulunarak, iki taraf arasında 2014'te kurulan Cezayir-Çin stratejik ortaklığı çerçevesinde ikili işbirliğinin ulaştığı düzeyden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çin'in Cezayir ile ilişkilerini daha da derinleştirme arzusunda olduğunu belirten Şi, altyapı, enerji, madencilik ve diğer alanlardaki mevcut işbirliğine dikkati çekerek, Cezayir ile bu ortaklığı yeni alanları içerecek şekilde derinleştirme ve çeşitlendirme konusundaki temennisini bildirdi.

Şi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme noktasında ilerleme kaydetmek için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Çin'e davet etti.

Başbakan Bin Abdurrahman ise Cumhurbaşkanı Tebbun'un iki ülke arasındaki ilişkileri en üst seviyelere taşımak için Şi ile birlikte çalışma konusunda kararlı olduğunu belirterek, Cezayir ve Çin'in dayanışma dolu ortak bir tarihi paylaştığını kaydetti.

Bin Abdurrahman ile Şi, görüşmede, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ni de takdir etti.

Cezayir Başbakanı Bin Abdurrahman, Riyad'daki Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a vekalet etmek üzere perşembe günü Suudi Arabistan'a gitmişti.