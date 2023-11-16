  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'ın yanında görünce koruması hemen koştu! Etkisiz hale getirildi

Türkiye'den en çok konut alan artık Araplar değil! Şimdi onlar çılgınlar gibi ev toplamaya başladı

Meral Akşener’den başlayın Özgür Özel’e kadar! “Nato kafa, nato mermer” politikacılar!

Mansur 160 milyon lirayı çöpe attı

El ele şer ittifakını hortlatma telaşı

Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

ABD ve Rusya'ya şok! Yerli S-400 ile ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran duyuru

İçinde sadece hasta ve yaralıların bulunduğu hastaneyi ele geçirdi İsrail’in sahte zaferi Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamadan tek tek açıkladı

CHP’liler soykırımcılara müşfik mazlumlara şedit! Netanyahu'nun askerleri

Cola Cola'ya karşı Türkiye yerli ve milli kola üretti! Bütün marketlerde 32,5 liradan satılacak
Dünya Çin Devlet Başkanı, ABD'ye pandalar yollayacak
Dünya

Çin Devlet Başkanı, ABD'ye pandalar yollayacak

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:47:00 -
Çin Devlet Başkanı, ABD'ye pandalar yollayacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye iki ülke arasındaki "dostluğun elçisi" olarak pandalar yollayacaklarını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye iki ülke arasındaki "dostluğun elçisi" olarak pandalar yollayacaklarını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Joe Biden ile dün yaptığı görüşmenin ardından akşam yemeğinde iş adamlarıyla bir araya geldi.

Şi burada yaptığı konuşmada, "Pandaların neslinin korunması için ABD ile işbirliği yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'ye verilecek pandaların iki ülkenin arkadaşlığını temsil eden elçiler olduğunu belirten Şi, pandaların ne zaman gönderileceğini açıklamasa da hayvanların California eyaletine gönderileceğini ima etti.

Şi, ABD vatandaşlarının Washington Milli Hayvanat Bahçesi'nden Çin'e geri dönen Mey Şiang, Tian Tian ve yavruları Şia Çi Ci'ye veda etmekte zorlandıklarını ve San Diego Hayvanat Bahçesi'nin pandaları tekrardan görmek için sabırsızlandığını öğrendiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23