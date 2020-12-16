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Dünya Çin de Almanya'dan koronavirüs aşısı satın alacak
Dünya

Çin de Almanya'dan koronavirüs aşısı satın alacak

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke Çin'den koronavirüs aşısı beklerken, Pekin hükümeti Almanya'dan aşı almaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:46:00 -
Çin de Almanya'dan koronavirüs aşısı satın alacak

Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüse karşı geliştirilen aşıdan Çin'e temin edilmesi konusunda Çinli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

100 milyon doz alınacak

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisine dayanan BNT162 adlı aşıdan Çin'e ilk 100 milyon doz temini için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Shanghai Fosun Pharmaceutical ve BioNTech'in, mart ayında Alman BioNTech'in mRNA tabanlı 'BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacaklarını deklare hatırlattı ve Çin'e ilk tedarikin BioNTech'in Almanya'daki üretim tesislerinden sağlanacağı vurgulandı.Öte yandan, şirketler, 24 Kasım'da Kovid-19 karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Çin'de 2. aşama klinik denemelerine başladıklarını duyurmuştu.

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