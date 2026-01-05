  • İSTANBUL
Gündem Çin dağları deldi, İşte dünyanın en uzun otoyol tüneli
Gündem

Çin dağları deldi, İşte dünyanın en uzun otoyol tüneli

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Çin dağları deldi, İşte dünyanın en uzun otoyol tüneli

Tünel, Çin tarafından işgal edilen Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde, Orta Tienşan Dağları’nı delerek geçiyor ve daha önce saatler süren yolculuğu yalnızca 20 dakikaya indiriyor.

Normalde Doğu Türkistan olan ancak Çin tarafından işgal edildikten sonra ismi sincan olarak değiştirilen bölgedeki kentsel yerleşimleri birbirine bağlayan hayati bir ulaşım hattı olarak değerlendirilen G0711 Urumçi–Yuli Otoyolu, tünelle birlikte aynı gün hizmete girdi.

 

Tienşan Dağları, Sincan’ın ortasından 2.500 kilometre boyunca uzanarak, kuzeyin en büyük kenti Urumçi ile güneyin en büyük kenti Korla arasında doğal bir engel oluşturuyor.

Çin’in resmi internet sitesi gov.cn, tünelin uzunluğu itibarıyla dünyanın en uzun “oto yol tüneli” olduğunu bildirdi.

Tünelin inşasına Nisan 2020’de başlandı. Proje sürecinde şu zorluklarla karşılaşıldı. Aşırı soğuk, yüksek rakım, yüksek yer basıncı, şiddetli sismik hareketlilik ve katı çevre koruma gereklilikleri. Tünel güzergahı 16 fay hattından geçti.

Yolculuk süresi büyük ölçüde kısaldı

Otoyolun hizmete girmesiyle birlikte, iki büyük şehir arasındaki seyahat süresi 7 saatten yaklaşık 3 saate düştü. Bu gelişme, işgal altındaki Sincan’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirirken, dış ticaret ve lojistik için de yeni kanallar oluşturuyor.

Toplam 5 yılda tamamlanan otoyolun uzunluğu 324,7 kilometre, toplam yatırımı ise 46,7 milyar yuan (yaklaşık 6,63 milyar ABD doları) oldu.

Tünelin inşası, devasa ölçeği nedeniyle dünya çapında mühendislik zorlukları barındırdı.

Uzunluğu: 22,13 kilometre

En derin nokta: 1.112,2 metre

