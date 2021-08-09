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Gündem Cin çocuk kendisi hakkındaki iddialara tek kelime etmeden Burhan Kuzu’ya saldırdı
Gündem

Cin çocuk kendisi hakkındaki iddialara tek kelime etmeden Burhan Kuzu’ya saldırdı

Sedet Peker’in, Burhan Kuzu’dan şantajla para sızdırmaya çalıştığını iddia ettiği Sinan Çiftçi, kendisi hakkındaki ididalara tek kelime ile cevap vermeden, Burhan Kuzu’ya saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 00:05:00 - 2021-08-09 00:08:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından RTÜK üyleleği yapan Şaban Sevinç’e konuşan Sinan Çiftçi, ahlaksızca Burhan Kuzu’ya rüşvet ile iş yapma suçlaması getirdi.

Deniz Baykal, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok solcu ile yakın temas halindeki Sinan Çiftçi, eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun kendisinin yanında değişik yerleri arayarak rüşvetle iş yaptığını söylemesine rağmen, bu iddiaları gerçekten yaşandı ise, o tarihde niye savcılığa başvurmadığı merak konusu oldu.

Burhan Kuzu hayatını kaybedince hep birlikte saldırıya geçtiler

Kuzu, vefat ettikten sonra, kamuoyunda kendisi hakkında olumsuz iddialar gündeme gelen herkes, kendi pisliğini temizlemek için, Burhan Kuzu’yu hedef seçtiler. Kuzu’nun vefat etmiş olmasını fırsat bilen müfteriler, akla hayale gelmeyecek iddialarla, kamuoyunda kendilerine yönelik suçlamaları gözlerden kaçırmak istiyorlar.

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