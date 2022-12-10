Çin, Burkina Faso'daki askeri cuntayı cihat yanlılarına karşı desteklemek istiyor

Burkina Faso'daki askeri cunta yönetimi lideri Yüzbaşı İbrahim Traore, Çin'in Burkina Faso Büyükelçisi Lu Shan'ı kabul etti.

İkili, Çin-Burkina Faso ilişkilerini ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Cunta yönetiminden yapılan açıklamada Traore ile Lu Shan arasında geçen görüşmede ikili iş birliği konusunda taraflar için verimli sonuçların gözlemlendiği belirtildi.

Çin'in Burkina Faso Büyükelçisi Lu, yapılan görüşmelerde, Çin-Burkina Faso ilişkilerinin geliştirilmesinin her iki ülke için de büyük önem arz ettiği sonucuna vardıklarını açıkladı.

Çinli diplomat Lu ayrıca görüşmeler sırasında ülkesinin cunta yönetiminin güvenlik ve kalkınma konularındaki çabalarına dair destek verdiği mesajını iletti.

Buna göre görüşmelerde, Çin'in Burkina Faso'yu "terörle mücadele konusunda desteklemeye hazır olduğu" mesajı verildi.

2015 yılından bu yana saldırıların sürdüğü Burkina Faso'nun topraklarının en az yüzde 40'ının cihat yanlısı gruplarca kontrol edildiği ve merkezi hükümetin kırsal bölgeler üzerinde ciddi bir kontrolünün olmadığı belirtiliyordu.

Burkina Faso'da El Kaide bağlantılı cihat yanlısı grupların aktif olarak etkinlik gösterdiği biliniyor.

Kaynak: Mepa News