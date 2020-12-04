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Sağlık Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı
Sağlık

Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı

Çin'de 600 milyon doz aşının bu yıl içinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:12:00 - 2020-12-04 15:46:31
Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin Mühendislik Akademisi uzmanlarından olan ve ülkedeki aşı geliştirme çalışmalarında görev yapan Vang Cüncı, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vang, "Kovid-19 aşılarının geliştirilmesi açısından gelecek bir-iki hafta içinde önemli bir duyuru olacak. Konu şu an nihai aşamada." ifadesini kullandı.

Virüsün zayıf bir versiyonunun kişiye enjekte edilerek kişinin bağışıklık sisteminin harekete geçirilmesini sağlayan inaktif aşıya işaret eden Vang, "Planladığı gibi bu yıl 600 milyon doz inaktif aşı piyasaya sunulmaya hazır olacak." diye konuştu.

Çin'de inaktif aşıların iki türü Çin Ulusal Bioteknoloji Grubu tarafından geliştirildi. Sinovac Biotech tarafından geliştirilen üçüncü inaktif aşı da Güney Amerika, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde 3'ncü aşama klinik deneme sürecinde bulunuyor.

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