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Gündem Çin, başkonsolosluk hesabından paylaştı! Hepsi Türkiye’ye doğru geliyor
Gündem

Çin, başkonsolosluk hesabından paylaştı! Hepsi Türkiye’ye doğru geliyor

Çip krizinin etkisiyle sıfır otomobillerde bulunurluk sorunu yaşanırken, Çin'den Türkiye'ye doğru binlerce sıfır araç yola çıktı. Gemideki modellerin çoğunun 5 yıl aradan sonra Türkiye pazarına dönüş yapan Chery'e ait olduğu tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 16:48:00 - 2023-01-29 16:52:09

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada kapanan fabrikalar ve sonrasında baş gösteren küresel çip krizinin etkisiyle otomobil üretiminde sert düşüşler yaşandı. Arz tarafındaki bu düşüşe talepteki artış ve fırsatçılar da eklenince fiyatlar tavan yaptı.

Pandemiyle başlayan ve savaşlar nedeniyle devam eden tedarik zinciri sorunlarıyla küresel çapta bulunurluk sorunu halen devam ediyor. Otomotiv sektöründe stokçuluk tartışmaları sürerken sıfır araç almak isteyenler bayilerde araç bulamıyor.

4 bine yakın araç Çin'den yola çıktı

Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Çin'den 4 bine yakın sıfır aracın Türkiye'ye doğru yola çıktığı bilgisi paylaşıldı. Şanghay Limanı'ndan gemiye yüklenen 4 bine yakın araç İzmit/Derince limanına doğru yola çıktı.

Yakın zamanda Türkiye'de olması beklenen gemideki araçların çoğunluğunun 5 yıl aradan sonra Türkiye pazarına dönen Çinli üretici Chery'e ait modeller olduğu tahmin ediliyor.

KAYNAK: HABER7

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