Çin Başkonsolosluğu önünde dev buluşma! "Doğu Türkistan'a ses ver"
Anadolu Neferleri ile Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde birçok STK, 4 Aralık Pazar günü İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu önünde buluşarak Doğu Türkistan'a yönelik zulme karşı ses yükseltecek.
Yeniakit.com.tr
Urumçi'de yaşanan yangın felaketi, tüm dikkatleri yeniden Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı zulmüne çevirdi.
Urumçi'de bir apartmanda, Çin Devleti'nin "karantina" uygulamasına maruz kalan Uygur Türkü aileler, evlerinde kilitli olmaları sebebi ile yanarak hayatını kaybetti.
İtfaiyenin yangın sönene kadar müdahale etmediği felakette, 44 Uygur Türkü ölüme terk edildi.
"Doğu Türkistan'a ses ver"
Türkiye'deki İslami dernek ve STK'lar, Çin'in Doğu Türkistan zulmüne karşı tek yürek olarak dünya kamuoyuna seslenmeye hazırlanıyor.
Anadolu Neferleri ile Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde birçok STK, 4 Aralık Pazar günü saat 14:00'da İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu önünde buluşacak.
Dernekler tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara, "Doğu Türkistan'a ses ver" sloganı ile eyleme destek vermeleri çağrısında bulunuldu.