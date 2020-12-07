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Sağlık Çin basınından koronavirüs iddiası: İlk olarak o ülkede çıktı
Sağlık

Çin basınından koronavirüs iddiası: İlk olarak o ülkede çıktı

Çin basınının, Alman bilim insanı Alexander Kekule'nin koronavirüse ilişkin açıklamalarını kasıtlı olarak çarpıttığı ileri sürüldü. Çin'de yayınlanan televizyon programında "Kovid-19'un ilk olarak Vuhan değil İtalya'da görüldüğü" iddia edildi. Çin basınında, virüsün ABD ordusunca Vuhan kentine bırakıldığı iddiaları da yer almıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:00:00 -
Çin basınından koronavirüs iddiası: İlk olarak o ülkede çıktı

Çin basını, Alman bilim insanı Alexander Kekule'nin koronavirüsün kaynağına ilişkin ifadelerini "kasıtlı" olarak çarpıttı. New York Times'ın haberine göre, Çin medyası, virüsün kaynağının Vuhan olmadığı propagandasını desteklemesi için Biyogüvenlik Araştırmaları Enstitüsü (BIS) Müdürü Kekule'nin Kovid-19'un çıkış yerine dair geçen ay yaptığı açıklamalarını çarpıtarak kullandı.

Çin basını, Kekule'nin bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaları kasıtlı olarak çarpıtarak, "Kovid-19'un ilk olarak Vuhan değil İtalya'da görüldüğünü" iddia etti.

Kekule'nin iddiaları yalanlamasına karşın Çin medyasının çarpıttığı ifadeler, uluslararası basın ve sosyal medyada gündem oluşturdu.

Kovid-19'un ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görüldüğüne dair çok sayıda açıklama yapan Kekule, açıklamalarının bağlamından koparılarak Çin medyasınca kullanılmasına ilişkin "Çok açık propaganda." ifadesini kullandı.

Alman bilim insanı Kekule, Çin'in her şeyi propaganda aracı olarak kullandığına dikkati çekti.

Kekule, televizyon programındaki ifadesinde virüsün ilk olarak Çin'de ortaya çıktığının açık olduğunu vurgulamış fakat Avrupalı yetkililerin virüsü tespit etmesinin çok uzun sürmesi sebebi ile salgının dünyaya yayılmasına yol açıldığı eleştirisinde bulunmuştu.

Çin'in komplo teorileri

Kovid-19'un Vuhan'da çıkıp dünyaya yayılmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Pekin yönetimi, salgının kaynağına dair komplo teorileri üretiyor.

Çinli yetkililer, Kovid-19'un kaynağına ilişkin en son yaptığı açıklamalarda yurt dışından paketlenmiş gelen dondurulmuş gıdaların virüsü Çin'e taşımış olabileceğini iddia etmiş ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıda ve gıda ambalajları ile temasın enfeksiyonu yayma olasılığının düşük olduğunu açıklamıştı.

"ABD ordusu Vuhan'a getirdi"

Çin Bilimler Akademisince virüsün Çin'den değil Hindistan'dan yayıldığını savunan bir makale yazılmış ve dünyanın en önde gelen tıp dergilerinden Lancet'da yayımlamıştı. Makale, gerekli akademik incelemeler yapılmadığı eleştirilerinin ardından yayından kaldırılmıştı.

Çin basınında, virüsün ABD ordusunca Vuhan kentine bırakıldığı iddiaları da yer almıştı.

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