Çin aşısına güvenilmez diyen CHP'li vekil Murat Emir, AK Partililerin gizlice aşı olduğunu iddia etti

Çin aşısının güvenilir olmadığını söyleyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şimdi de aşının Türkiye’ye geldiğini ve AK Partililere gizlice vurulduğu kara propagandasını yaptı.

Çin aşısının güvenilir olmadığını söyledi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, katıldığı bir televizyon kanalında Çin’den gelen aşının güvenilir olmadığını söyleyerek, “Çin’den gelecek olan aşının Faz-3 denemelerinin başarılı olacağını bilmiyoruz.’ dedi. İnsanları aşıya karşı kuşkuya düşüren Emir birkaç saat sonra yaptığı açıklamayla ise akıl tutulması yaşattı.

'AK Partililer gizlice aşı oluyor'

Çin aşısının güvenilir olmadığını söyleyen Emir, yüzde 97 güvenilir olduğunun açıklanması üzerine aşının Türkiye’ye geldiğini ve AK Partili siyasetçilere gizlice vurulduğunu iddia etti.

CHP'li Emir, “Aşı 10 gündür el altından AKP'li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile” dedi.

'Güvenilmez' dediği Çin aşısısının 10 gündür Türkiye'de olduğunu söyleyen Emir, "Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu. Aşı 10 gündür el altından AKP'li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile. Günlerdir aşının nasıl geleceğini, sözleşmenin detaylarını, aşının fiyatını soruyorduk. Bakanlık da toplumu bilgilendiriyor gibi yapıp aslında hiçbir bilgi vermiyor ve süreci kapalı bir şekilde yürütmeye devam ediyordu. Şimdi, bakanlığın süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü ortaya çıkmış oldu.” ifadelerini kullandı.