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Sağlık Çin aşısı Türkiye’de mi üretilecek? Sinovac ne zaman Türkiye’de üretilecek?
Sağlık

Çin aşısı Türkiye’de mi üretilecek? Sinovac ne zaman Türkiye’de üretilecek?

Sinovac aşısı artık Türkiye’de mi üretilecek? Türkiye’de aşılama uygulaması Çin’de geliştirilen Sinovac bir diğer ismiyle CoronaVac aşısıyla 14 Ocak’ta başladı. Aşıya olan taleplerin artması sebebiyle son dönemde tedarik sorunları yaşanırken Çinli şirketten önemli bir açıklama geldi. Peki, Çin aşısı ne zaman Türkiye’de üretilecek? Çin aşısı Türkiye’de hangi fabrikada üretilecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 09:43:00 -
Çin aşısı Türkiye’de mi üretilecek? Sinovac ne zaman Türkiye’de üretilecek?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Ülkemizde Çin ve Alman aşıları kullanılıyor. Kısa bir süre içinde Rusya’nın Sputnik V aşısı da Türkiye’de kullanılmaya başlanacak. Aşı tedariki sorununu önüne geçilecek haber ise Çin’den geldi. Peki, Sinovac artık Türkiye’de mi üretilecek?

Çin aşısı Türkiye’de mi üretilecek? Sinovac ne zaman Türkiye’de üretilecek?

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Bloomberg'e konuştu. Yin Weidong; Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini duyurdu.

Yin yaptığı açıklamada Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti. Bu sebeple Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.

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