Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Türkiye’de ilk olarak Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanacak. Bahar aylarında ise devreye yerli aşının girmesi bekleniyor. Vatandaşlar ise Çin aşısının mı Alman aşısını mı daha güvenli olduğunu merak ediyor.

Çin aşısı mı Alman aşısı mı daha güvenli?

Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı röportaja yer verdi.

Ahmet Hakan’ın Çin aşısı mı Alman aşısı mı sorusuna Koca, “Çin, Alman falan diyerek menşeini öne çıkarmayalım. İnaktif ya da mRNA diyerek yöntemini vurgulayalım. Aşıda iki husus önemlidir: BİR: Güvenirlilik... İKİ: Etkinlik... Güvenirlilik, etkinlikten de önde gelir. İnaktif aşıların yöntemi klasik yöntemdir. Tecrübe edilmiştir. Uzun vadeli sonuçları bilinmektedir. Dolayısıyla güvenilirdir. Yeni teknolojiyle üretilen aşıların yöntemi ise ilk kez kullanılıyor. Kısa dönem başarılı. Uzun vadeli sonuçlarına yönelik net ifadelerde bulunamıyoruz” dedi.

Ahmet Hakan, “İyi ama siz Uğur ve Özlem hocaların ürettiği Alman aşısını da getiriyorsunuz Türkiye’ye. O aşıları da kullanacaksınız Türkiye’de. Ne yani? Uzun vadeli sonuçlarını bilmediğinizi söylediğiniz aşıların vatandaşa yapılması sorun değil mi?” sorusunu Bakan Koca’ya yöneltti.

Bakan Koca, “Bu aşılar Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlarını asgari ölçüde yakalamış aşılardır. Pandemi nedeniyle dar bir zamanda geliştirildiler. İnaktif aşılar da dar bir zamanda geliştirildiler. Ama şunu söyleyebiliriz: Dar zamanda geliştirilen geleneksel yöntemli aşıların riski ile dar zamanda geliştirilen yeni teknolojili aşıların riski aynı olmaz” dedi.

Koca, “Risk kelimesi ürkütmesin. Buradaki risk, büyük bir risk değildir. Salgının yol açtığı riskin boyutlarına bakıldığında kesinlikle katlanılabilir bir risktir. Göze alınabilir risktir. Yoksa Dünya Sağlık Örgütü geçici onay vermezdi” diye konuştu.