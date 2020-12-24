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Sağlık Çin aşısı geldi mi? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?
Sağlık

Çin aşısı geldi mi? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Çin aşısı Türkiye'ye geldi mi? | Koronavirüs aşıları pek çok ülkede yapılmaya başlandı. Gelecek haftadan itibaren AB ülkelerinde de ilk aşılama çalışmaları başlayacak. Vatandaşlar Türkiye'de aşıların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman yapılır? | Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılır? | Koronavirüs aşıları geldi mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:35:00 -
Çin aşısı geldi mi? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Bilim insanları koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların aşılanmasının gerektiğini ifade ediyor. ABD, İngiltere ve Rusya’da aşılama çalışmaları başladı. AB ülkelerinde ise gelecek hafta aşılar yapılmaya başlanacak. Türkiye ilk olarak Çin aşısını uygulayacak. Ancak uygulama öncesinde Türkiye, Sinovac aşının faz 3 sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Coronavac isimli aşının faz 3 sonuçlarının 15 gün sonra açıklanacağı duyuruldu. Hal böyle olunca Çin aşısının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Çin aşısı geldi mi?

Çin aşısı geldi mi? | Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki açıklamalarında ülkeye gelen aşıların testlerden geçeceğini ve güvenliğinde emin olunduktan sonra uygulanmaya başlayacağını belirtmişti. Söz konusu testlerin ise 15 ila 20 gün arasında tamamlanması bekleniyor. Ancak aşılar umulduğu gibi 11 Aralık’ta teslim edilmedi. Sinovac aşıları 24 Aralık Perşembe sabahı İstanbul’a geldi. Aşıların test çalışmalarının hemen başlatılıp başlatılmayacağı, faz 3 sonuçlarının beklenip beklenmeyeceği henüz belli değil. Konu hakkında açıklamayı Sağlık Bakanı Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yapması bekleniyor.

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