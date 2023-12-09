Çin, Afrika’da 16.97 milyar dolarlık HES yaptı

Afrika Kalkınma Bankası 1,4 milyar dolarlık bir yatırımla Çin’in epey gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Dünya Bankası ise yalnızca bağışlar ve kredilerden kaynaklanan yatırım fonları dikkate alındığında ancak üçüncü sırada bulunuyor. Garanti veren kurum olarak hesaba katıldığı takdirde ise Dünya Bankası ikinci kurum pozisyonunda.

Tüm bu veriler ele alındığında Afrika’nın, özellikle de Sahra’nın güneyindeki kesimin, elektriğe kavuşturulmasının, birçok uluslararası forumun esas konularından biri olduğu ve bu alanda en somut girişimleri gerçekleştiren ülkenin de Çin olduğu göze çarpıyor. Sahra altı Afrika’da inşa edilen hidroelektrik barajlar için harcanmış olan toplam 23,2 milyar dolarlık fonların yüzde 81 kadarının da Çinli kurumlardan kaynaklandığı biliniyor. (CGTN TÜRK)