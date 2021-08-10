Çin ABD'yi sarsacak raporu yayımladı

Yeni Akit Ankara

Çin Renmin Üniversitesi Chongyang Finansal Araştırmalar Enstitüsü, Taihe Enstitüsü ve Intellisia Enstitüsü tarafından ortaklaşa “ABD birinci mi? ABD'nin salgınla mücadelesindeki gerçekler” adlı bir araştırma raporu yayınlandı. Çin Uluslararası Radyosu, bunun ABD'nin salgınla mücadelesindeki gerçekleri ortaya çıkaran dünyanın ilk düşünce kuruluşu raporu olduğunu duyurdu. Raporda “hayatlar için değil, partici rekabetler için”, “bilim karşıtı ve sağduyu karşıtı metodlar”, “sistemin başarısızlığının salgının kontrolden çıkmasına yol açması”, “salgının sosyal uçurumu artırması” ve “küresel salgınla mücadeleye keyfi olarak zarar vermesi” başlıklı 5 bölüm altında ABD’nin salgınla mücadelesi değerlendirildi. Çalışmada, ABD’nin dünyanın en başarısız ülkesi olduğuna işaret edildi.

İşte rapordaki şok detaylar!

Rapor, Fort Detrick ve ABD’deki diğer biyolojik laboratuvarlar tarafından ne gibi araştırmalar yürütüldüğünü ve güvenlik önlemlerinin uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığını sorguluyor. Çin Renmin Üniversitesi Chongyang Finansal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Wang Wen, raporun tanıtım toplantısı sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: Son 1.5 yıldaki gerçek duruma göre, ABD, Kovid-19 ile mücadelede en başarısız ülke, sorumluluğunu başka ülkelere bırakan ülke, salgını yayan ülke, siyasi kaos içindeki ülke, dezenformasyon yayan ülke ve virüsün kökeninin araştırılması konusunda terörizmi teşvik eden ülkedir. Tüm bu noktalar, gerçek verilere dayanan titiz araştırma ve analizlerle ortaya konuldu. Tanıtım toplantısına Yönetici İstihbarat İncelemesi adlı derginin Washington bürosunun şefi William Jones, video bağlantısı aracılığıyla katılarak bir konuşma yaptı. William Jones, “ABD hükümeti ve Batı medyasının ABD’nin virüsle savaşmak için diğer tüm ülkelerden daha fazlasını yaptığını iddia etme girişimi kesinlikle gülünç. Öte yandan Çin, dünya çapında 770 milyon doz aşı teslim etti. Ayrıca Çin Cumhurbaşkanı Xi, dünyaya iki milyar doz aşı daha teslim edeceklerini taahhüt etti” ifadelerini kullandı.