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Çin, ABD'nin ara buluculuk teklifini reddetti

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:46:27 -
Çin, ABD'nin ara buluculuk teklifini reddetti

ANKARA (AA) - Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve Hindistan arasında ara buluculuk teklifini reddetti.

Hint basınındaki habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ve Hindistan'ın aralarındaki konuları diyalog ve müzakere yoluyla çözebilecekleri belirtilerek, Trump'ın ara buluculuk teklifinin reddedildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkeye itidal çağrısı yaptığını ve Pekin'le Yeni Delhi arasında ara buluculuk yapmayı önerdiğini açıklamıştı.

Hindistan'ın Çin sınırındaki Sikkim eyaletinde, iki ülke askerleri arasında çıkan arbedede iki taraftan da bazı askerler yaralanmıştı. Eyaletin kuzeyindeki Naku La bölgesinde yaklaşık 150 Hindistan ve Çin askeri arasında arbede yaşanmıştı.

Hindistan ile Çin askerlerinin ay başında sınırın farklı bölgelerindeki arbedelerinin ardından her iki ülkenin de sınır bölgelerine ek güvenlik gücü konuşlandırması ve savunma amacıyla tahkimatlar yapmasıyla bölgedeki hareketlilik yükselmişti.

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